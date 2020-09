"Berlusconi un paziente a rischio”. Zangrillo, il primo bollettino ufficiale: come sta il Cav (Di venerdì 4 settembre 2020) Alberto Zangrillo si è presentato davanti ai microfoni della stampa per il primo bollettino su Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il professore ha chiarito che il Cav non è intubato, respira autonomamente e i parametri sono rassicuranti, al punto da dichiararsi “assolutamente ottimista” per i prossimi giorni. “La storia è iniziata il 2 settembre, quindi 48 ore fa - ha chiarito - quando il presidente è stato sottoposto ad un tampone programmato perché aveva soggiornato in luoghi che erano risultati endemici. Lo avevo definito un soggetto asintomatico, privo di rilievi clinici significativi. Nelle ore successive Berlusconi ha lavorato, non si è risparmiato e ho ritenuto ... Leggi su liberoquotidiano

