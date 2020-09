Berlusconi ricoverato, Zangrillo: “Situazione clinica tranquilla e confortante” (Di venerdì 4 settembre 2020) “La situazione clinica è tranquilla e confortante“. Lo ha dichiarato il professor Alberto Zangrillo, direttore di Terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, a proposito delle condizioni di Silvio Berlusconi, positivo al covid 19 e ricoverato in ospedale. “Sono qui per aggiornarvi sulla situazione clinica di Silvio Berlusconi – ha spiegato in conferenza stampa – Tutto è iniziato il 2 settembre con un tampone a cui Berlusconi si è sottoposto in un rilievo programmato. Abbiamo rilevato una positività in un soggetto che ho definito asintomatico. Nella giornata di ieri ha lavorato, non si è risparmiato e ho ritenuto di fare una visita come ogni medico fa ai suoi ... Leggi su sportface

