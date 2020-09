Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per il coronavirus: ora avverte i sintomi (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente Silvio Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Secondo quanto riferiscono le fonti di Forza Italia, il quadro clinico non desta preoccupazioni. Ma la notizia si è diffusa in un attimo destando grande sorpresa. Infatti, qualche ora prima il Cav aveva tranquillizzato: «Non ho più febbre, né dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene» Lo aveva detto in collegamento telefonico con la presentazione dei candidati di Fi a Genova. Il Covid-19, aveva aggiunto, è «una malattia insidiosa che non ho mai sottovalutato». «Mi è capitato anche questo, sto abbastanza bene, continuerò a lavorare. Voglio rassicuravi tutti, sto abbastanza ... Leggi su secoloditalia

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - trimpa48 : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - Alessan50612358 : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -