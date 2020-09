Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Zangrillo: “Quadro clinico tranquillo e confortante. Non è in terapia intensiva” (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è un soggetto a rischio per età e patologie pregresse, ma presenta un quadro clinico tranquillo e confortante, respira autonomamente e non è in terapia intensiva. Questa la sintesi delle condizioni del leader di Forza Italia, comunicate dal primario di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, nel corso di un incontro con i giornalisti per chiarire la situazione clinica dell’ex premier, ricoverato ieri sera per accertamenti dopo che è il Cavaliere è risultato positivo al Covid. “Abbiamo rilevato la positività in un soggetto che era asintomatico e nella serata di ieri ho deciso di fare una visita e ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare, per cui ... Leggi su lanotiziagiornale

