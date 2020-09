Berlusconi ricoverato al San Raffaele: "Polmonite bilaterale allo stato precoce" (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi, positivo al Covid-19, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale.Il leader di Forza Italia ieri in un messaggio audio aveva rassicurato sulle sue condizioni, affermando che avrebbe continuato a lavorare in isolamento e che avrebbe partecipato, per quanto possibile, alla campagna elettorale:"Non ho più febbre, non ho più dolori. Sto abbastanza bene, continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso" Il suo medico personale, Alberto Zangrillo, appena diffusa la notizia della positività di Berlusconi aveva chiarito che era asintomatico ma nelle ultime ore sono comparsi alcuni dei sintomi tipici del coronavirus Sars-CoV-2, da qui la decisione di ricoverare per accertamenti ... Leggi su blogo

