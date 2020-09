Berlusconi ricoverato al San Raffaele per precauzione (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi, positivo al Covid-19, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo la comparsa di alcuni sintomi. Il ricovero, secondo quanto si legge in una nota della staff dell’ex presidente del Consiglio, è stato deciso a scopo precauzionale. Il quadro clinico dell’ex presidente del Milan, precisa la nota, non desta preoccupazioni. «Berlusconi ha passato la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

