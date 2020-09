Berlusconi ricoverato al San Raffaele per il Covid: non è in terapia intensiva (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per il Coronavirus: non è in terapia intensiva Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dalla tarda serata di giovedì 3 settembre per un lieve aggravamento, lo confermano fonti del Corriere della Sera. L’ex premier è risultato positivo al coronavirus due giorni fa. Questa notte Berlusconi ha dormito nella struttura ospedaliera, non è in terapia intensiva e il ricovero «in via precauzionale – informano fonti di Forza Italia – è stato suggerito dall’essere un paziente di ottantaquattro anni, che ha avuto ... Leggi su calcionews24

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - Nadia90158174 : RT @sempreciro: Giorno 1: Berlusconi ha il Covid ma è asintomatico. Giorno 2: Berlusconi 'Ho avuto febbre e dolori, ma ora va meglio'. G… - maldinapoli : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -