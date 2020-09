Berlusconi ricoverato al San Raffaele per il Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “Non mollo e anche stavolta non riuscirete a liberarvi di me…” “Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi (tosse e febbre, ndr), è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni”. Lo comunica il suo ufficio stampa, come… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

