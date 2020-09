Berlusconi ricoverato al San Raffaele per Covid: il bollettino medico (Di venerdì 4 settembre 2020) Berlusconi ricoverato al San Raffaele per il Covid. Il professor Zangrillo: “Le condizioni del Cavaliere sono confortanti, va monitorato” Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano. Poco fa è stato diramato il bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Berlusconi non è intubato ed è ricoverato in regime normale. A darne notizia è il suo medico personale, Alberto Zangrillo, dall’ospedale San Raffaele, dove il Cavaliere è ricoverato da giovedì sera per una polmonite bilaterale causata dal Coronavirus. Il leader di Forza Italia era risultato positivo al tampone nei ... Leggi su zon

