Berlusconi ricoverato al San Raffaele per Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus, l’ex Premier nonché patron del Monza, Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo un lieve peggioramento nella serata di ieri. Il quadro clinico da come fanno sapere non desta molta preoccupazione e l’ex numero uno del Milan non è in terapia intensiva. La senatrice Ronzulli nella serata di ieri ha dichiarato così a Rai 3: “Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19 ma sta bene.” Foto: LaPresse L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - juornoit : #Berlusconi ricoverato in ospedale per un inizio di polmonite bilaterale da #covid - frenkko75 : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -