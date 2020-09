Berlusconi ricoverato al San Raffaele, i medici: “Blando coinvolgimento polmonare”. Non intubato, previsto qualche giorno di ricovero (Di venerdì 4 settembre 2020) La "situazione clinica" di Silvio Berlusconi "allo stato attuale è tranquilla, è confortante". Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo, diffondendo il bollettino medico di Silvio Berlusconi, da questa notte ricoverato al San Raffaele di Milano. Silvio Berlusconi "non è intubato e respira spontaneamente". Lo stesso Zangrillo, s'è detto "ottimista per le prossime ore e per i prossimi giorni". "E' in regime di ricovero normale, in una camera che risponde ai requisiti richiesti dalle disposizioni regionali per i pazienti ospedalizzati con COv-Sars-2 e dunque tutti i dispositivi di tutela nei confronti di terzi e dell'ospite", ha aggiunto. In pratica, Berlusconi risente di un "blando coinvolgimento polmonare", ... Leggi su ilfogliettone

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: Siamo confortati.. - Leonard06951689 : RT @sempreciro: Giorno 1: Berlusconi ha il Covid ma è asintomatico. Giorno 2: Berlusconi 'Ho avuto febbre e dolori, ma ora va meglio'. G… -