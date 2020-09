Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Dopo il contagio sono comparsi alcuni sintomi. Le condizioni del Cavaliere non preoccupano i medici (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, poco Dopo la mezzanotte di ieri, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. L’ex premier nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto si apprende, il ricovero è stato disposto Dopo la comparsa di alcuni sintomi, ma il quadro clinico non desta preoccupazioni. Oltre al Cavaliere sono risultati positivi, anche i figli, Barbara e Luigi, al momento in isolamento a Villa Certosa, la sua nuova compagna, la deputata azzurra Marta Fascina, e un uomo della sua scorta. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - grzacc : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - fefebaraonda : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #Berlusconi ricoverato da #Zangrillo per uveite prostatica asintomatica -