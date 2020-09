Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: la stanza una vera suite [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) “Il presidente Berlusconi dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni”, così si legge in una nota ufficiale. Il suo medico personale, il professor Zangrillo, ha convinto il presidente del Consiglio, risultato positivo al Coronavirus, a recarsi in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute, soprattutto tenendo conto dell’età avanzata. Il Cavaliere si trova al sesto piano del padiglione “Diamante” del nosocomio, in isolamento, in una suite che ha tutti i comfort. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele ... Leggi su urbanpost

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - dacciRobinHood : Berlusconi ricoverato; anche se sono contro la sua chiamiamola 'politica', spero vada tutto bene. non si spera mai nel male di nessuno -