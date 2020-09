Berlusconi ricoverato a Milano: «Situazione clinica confortante, non è intubato» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ex premier al San Raffaele dalla mezzanotte di giovedì. Il medico personale Zangrillo: «Blando coinvolgimento polmonare, non è in terapia intensiva, respira spontaneamente» Leggi su ilsole24ore

