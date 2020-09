Berlusconi ricoverato a Milano per accertamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano per accertamenti dopo essere risultato positivo al Covid mercoledì scorso. Il quadro clinico del leader di Forza Italia non ... Leggi su tg.la7

