Berlusconi positivo al covid: è ricoverato all’ospedale San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Silvio Berlusconi, dopo essere risultato positivo al covid, è stato ricoverato a Milano all’Ospedale San Raffaele per accertamenti. Inizialmente asintomatico, il leader di Forza Italia si è poi recato autonomamente e per sua scelta presso il San Raffaele dove è stato ricoverato. “Il presidente Berlusconi – si legge in una nota dello staff – , dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni“. Intanto sono risultati positivi anche alcuni suoi familiari tra cui i figli Luigi e Barbara e l’attuale fidanzata ... Leggi su anteprima24

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - maldinapoli : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - tarutac : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -