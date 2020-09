Berlusconi positivo al Covid-19. Ora i negazionisti di destra cosa dicono? (Di venerdì 4 settembre 2020) di Biagio Maimone Il Covid-19 è una grande bufala? Secondo alcuni si, i cosiddetti negazionisti, i quali sostengono che tale virus è un’invenzione finalizzata a destabilizzare il mondo, a creare panico sociale e, quindi, confusione sul piano politico ed economico, a livello globale. Coloro che sono morti, secondo il parere dei negazionisti, sono morti perché il loro sistema immunitario, per via della paura creata dai media e dalla comunità scientifica, ha abbassato le difese. Pertanto, molti si sono ammalati e morti non a causa del coronavirus. Ma è certo che tale virus esiste, altrimenti non mi spiego come mai molte persone, tra cui Berlusconi e Briatore, per citarne alcuni, risultano positivi al Covid-19. Il Covid-19 è, purtroppo, una ... Leggi su ildenaro

