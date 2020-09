Berlusconi: polmonite bilaterale allo stato precoce. Ricoverato per accertamenti L'ex presidente del Consiglio è risultato positivo al test corona virus. Nello stesso ospedale è ricoverato Rocco Casalino per un intervento alla mandibola (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è ricoverato per accertamenti al “Szn Raffaele” di Milano. risultato alcuni giorni fa positivo al test corona virus le sue ccondizioni sono peggiorate. è stata diagnosticata una polmonite bilaterale allo stato precoce. L'articolo Berlusconi: polmonite bilaterale allo stato precoce. ricoverato per accertamenti <small class="subtitle">L'ex presidente del ... Leggi su noinotizie

