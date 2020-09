"Berlusconi? Non gli faccio mica il...". Cassese gela Parenzo e Telese, gelo in diretta | Video (Di venerdì 4 settembre 2020) Hanno invitato Sabino Cassese a parlare di Silvio Berlusconi, e forse David Parenzo e Luca Telese speravano di replicare a In Onda un "caso De Benedetti". Qualche ora prima, l'ex editore di Repubblica oggi patron di Domani aveva fatto gli "auguri" al nemico Silvio, ricoverato per coronavirus al San Raffaele di Milano, definendolo "un grande imbroglione" e ricordandolo come personaggio "nocivo" per l'Italia. Insomma, una valanga d'insulti. E Cassese? Giurista tra i più prestigiosi della storia italiana e giudice emerito della Corte costituzionale, non di rado era entrato in conflitto con il Berlusconi politico. Ma la sua pasta d'uomo è decisamente diversa a quella dell'Ingegnere. Ecco le sue parole quando i conduttori di La7 gli hanno chiesto un giudizio ... Leggi su liberoquotidiano

mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - berlusconi : Voglio rassicurarvi che sto bene, sono anch'io vittima come tanti italiani del contagio del Covid: una malattia di… - dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - Anto6798 : RT @VujaBoskov: qualcuno convinto che per avere tutti giocatori di squadra sempre disponibili basta assumere medico che dice che infortuni… - ilcospaiese : @CeoBru @Barbara86764611 @Nerogiaguaro E del fatto che non paghi le tasse dato che hai il #braccinocorto, come sapp… -