Berlusconi ha la polmonite bilaterale, con carica virale importante (Di venerdì 4 settembre 2020) Emergono i dettagli sulle condizioni di Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia ha una polmonite bilaterale con carica virale importante. In queste ore sono emersi i dettagli sulle condizioni di Silvio Berlusconi, recentemente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il covid. L’ex premier, secondo una ricostruzione fornita al ‘Corriere‘ da fonti … Leggi su viagginews

Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - Tommasolabate : +++Berlusconi, tracce di polmonite bilaterale allo stato precoce. La Tac che ha spinto i medici al ricovero.+++ Esc… - Corriere : Silvio Berlusconi in ospedale: tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce - mickycaruso : RT @petergomezblog: Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve aggra… - paolochiariello : #Berlusconi ricoverato in ospedale per un inizio di polmonite bilaterale da #covid -