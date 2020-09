Berlusconi era così asintomatico che ha avuto febbre e dolori (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri Claudio Borghi si chiedeva perché tutti augurassero la guarigione a Berlusconi, visto che era asintomatico. Così asintomatico che in giornata lui stesso, intervenendo a distanza a un convegno di Forza Italia, ha spiegato di non avere più febbre, sintomo che ha patito insieme con dei dolori, come riporta Repubblica: «Voglio rassicurarvi, sto abbastanza bene. Continuo a lavorare nei modi possibili alla campagna in corso per le regionali». Così, dalla sua Villa San Martino, il fondatore di Forza Italia interviene ieri a un convegno del partito in vista del voto in Liguria, e prova a galvanizzare il popolo azzurro, rompendo solo con la voce il ferreo isolamento, cui lo costringe l’infezione da Covid che ha colpito – da ieri è ufficiale – ... Leggi su nextquotidiano

