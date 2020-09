Berlusconi era così asintomatico che ha avuto febbre e dolori ed è stato ricoverato (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri Claudio Borghi si chiedeva perché tutti augurassero la guarigione a Berlusconi, visto che era asintomatico. Così asintomatico che in giornata lui stesso, intervenendo a distanza a un convegno di Forza Italia, ha spiegato di non avere più febbre, sintomo che ha patito insieme con dei dolori. E ieri sera è stato ricoverato al San Raffaele. Berlusconi era così asintomatico che ha avuto febbre e dolori Il discorso di Berlusconi da Villa San Martino rassicura gli esponenti di Forza Italia riuniti in un convegno per le elezioni regionali in Liguria. Silvio, come spiega Repubblica, però racconta, a differenza di quanto era ... Leggi su nextquotidiano

mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - Davide : «Non ho più febbre e dolori», ha detto Berlusconi. Prosegue il dramma medico e umano del dott. Zangrillo, secondo c… - Minutza2 : RT @dellorco85: Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'asintomat… - valkiller8 : Berlusconi era asintomatico. Credibile. -