Berlusconi, dopo gli auguri ecco gli insulti da sinistra. Carlo De Benedetti: “E’ un imbroglione” (Di venerdì 4 settembre 2020) Uscita di pessimo gusto per Carlo De Benedetti, noto imprenditore di sinistra che per tutta la sua vita ha duellato – sia politicamente che economicamente, uscendone sempre sconfitto – con Silvio Berlusconi. dopo aver augurato al Cavaliere una pronta guarigione, De Benedetti s’è lasciato andare a un insulto davvero fuori luogo, anche perché indirizzato a un uomo che al momento ha altri pensieri, che quello di replicare. De Benedetti insulta Berlusconi “Chiedo un applauso di incoraggiamento e gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese”, ha detto Carlo De Benedetti, a proposito di Silvio ... Leggi su secoloditalia

