Berlusconi, come sta l'ex premier ricoverato per Covid. Zangrillo: 'Non è in terapia intensiva, sono ottimista' (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi, come sta l'ex premier ricoverato al San Raffaele di Milano: da ieri notte il leader di Forza Italia, positivo al coronavirus, si trova in ospedale con un principio di polmonite ... Leggi su leggo

