Berlusconi al San Raffaele a Milano. Zangrillo: “Esami ed età hanno suggerito il ricovero” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Il ricovero di Silvio Berlusconi è stato necessario perché considerato paziente a rischio per età e per le patologie pregresse che sono a tutti noi note. Ma la situazione è tranquilla e confortante. Non è intubato e respira spontaneamente”. A riferire sulle condizione del leader di Forza Italia, è stato il suo medico, il professor Alberto … L'articolo Berlusconi al San Raffaele a Milano. Zangrillo: “Esami ed età hanno suggerito il ricovero” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - scch63 : RT @localteamtv: #Berlusconi ricoverato a San Raffaele: il bollettino medico - navehpirata : Rocco #Casalino ricoverato al San Raffaele. Ma hanno organizzato una festa lì? #Zangrillo #Berlusconi #4settembre -