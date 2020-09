Benevento, Mercedes in fiamme nella notte al rione Libertà (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Auto in fiamme questa notte al rione Libertà, in via D’Azeglio. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, è andata a fuoco una Mercedes Classe A che era in sosta nella zona. Dopo un primo sopralluogo sembra che il rogo sia dovuto ad un guasto tecnico dell’autovettura ma sono in corso ulteriori valutazioni. L'articolo Benevento, Mercedes in fiamme nella notte al rione Libertà proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

