Belgio, Courtois lascia il ritiro della Nazionale

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha abbandonato il ritiro della Nazionale belga. A riportare la notizia è stata la Federcalcio di Bruxelles che, però, non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. Ad inizio settimana si era sparsa la voce di un possibile contagio da Covid-19 per l'estremo difensore, ma la stessa federazione ha prontamente smentito tale indiscrezione. Nella trasferta di domani contro la Danimarca, valevole per il primo turno di Nations League, dunque, scenderà in campo Simon Mignolet.

Thibaut Courtois ha lasciato il ritiro della nazionale belga per tornare al Real Madrid. Lo ha comunicato la federcalcio di Bruxelles, senza fornire ulteriori dettagli. All'inizio di questa settimana, ...

