Battipaglia, detenzione di arma clandestina: arrestato 47enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Battipaglia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato S.C. (classe 1973), dipendente di un locale caseificio ma originario della provincia di Latina, pregiudicato. A seguito di una preliminare attività info/investigativa, il personale operante ha eseguito, nella mattinata odierna, una perquisizione domiciliare d’iniziativa nel corso della quale, all’interno di un mobile della camera da letto, ha rinvenuto e sottoposto a sequestro penale una pistola Beretta cal.9 con matricola abrasa, due caricatori e complessive 70 cartucce cal. 9.21. L’arma e le munizioni sequestrate sono state poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le indagini balistiche. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia detenzione Battipaglia, detenzione arma clandestina: 47enne pregiudicato ai domiciliari StileTV