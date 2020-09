Batterio killer tra i neonati a Verona: sospesi il direttore sanitario dell’ospedale Borgo Trento, il primario di Pediatria e un medico (Di venerdì 4 settembre 2020) Arrivano i primi provvedimenti disciplinari per il personale sanitario dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove si è propagata l’infezione da Citrobacter costata la vita a quattro neonati e su cui la magistratura ha aperto un’inchiesta. In un comunicato dell’azienda ospedaliera, si legge che “a seguito delle risultanze della relazione della Commissione Ispettiva Regionale“, a partire da sabato 5 settembre 2020 “vengono sospesi in via cautelare secondo condizioni cautelari tre medici“. Si tratta della dottoressa Chiara Bovo, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera, del direttore medico della struttura Giovanna Ghirlanda e del primario di ... Leggi su ilfattoquotidiano

