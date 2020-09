Basta politici nominati dai partiti. Dopo il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari i Cinque Stelle puntano al ritorno delle preferenze (Di venerdì 4 settembre 2020) La proposta arriva da Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali: nella discussione sulla legge elettorale il Movimento 5 Stelle chiederà di introdurre le preferenze, ad oggi previste dai sistemi elettorali usati per le elezioni comunali, regionali ed europee ma non dall’attuale legge che regola ilmeccanismo per elezioni politiche. preferenze che, peraltro, erano state nel mirino del Movimento delle origini. Nel testo del Germanicum – o Brescellum (dal nome proprio di Brescia) – al momento invece non vengono modificati i listini bloccati previsti dal Rosatellum. Anche se, oggettivamente, sono difficilmente sostenibili davanti all’opinione pubblica. “Volutamente il testo base a mia firma che voteremo martedì non affronta il tema – spiega il ... Leggi su lanotiziagiornale

