Bassetti contro chi usa il coronavirus come arma politica. “Se non la pensi come loro sei un nemico” (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set – ”Purtroppo, da quando è iniziata la pandemia, il coronavirus è diventato un’arma politica, per cui non viene riconosciuto il merito di averlo fermato“. E’ il duro attacco dell’infettivologo Matteo Bassetti a chi strumentalizza i contagi e con toni allarmistici continua a parlare di emergenza ancora oggi. “Essere attaccato per aver collaborato con il governatore Toti e aver combattuto il virus mi pare una meschinità”, afferma il direttore del reparto Infettivi dell’ospedale San Martino di Genova in un’intervista ad Avvenire. Bassetti punta il dito contro una certa parte politica, dove chi non la pensa come loro, che faccia bene ... Leggi su ilprimatonazionale

