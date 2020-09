Bassetti accusa: ‘Il Covid è diventato arma politica’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Matteo Bassetti si lascia andare ad un duro sfogo parlando di coronavirus. L’infettivologo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, rilascia un’intervista al quotidiano Avvenire in cui si lamenta del fatto che il Covid venga ormai utilizzato come una “arma politica”. Bassetti punta il dito contro chi lo attacca per aver collaborato con il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, senza nemmeno riconoscergli il merito di aver fermato il virus. Matteo Bassetti: ‘Meschino attaccarmi per aver collaborato con Toti’ “Purtroppo, da quando è iniziata la pandemia, il coronavirus è diventato un’arma politica, per cui non viene riconosciuto il merito di ... Leggi su newspad

Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino osserva: "La mascherina agli studenti? Ok sui bus, all'entrata e all'uscita da scuola, durante la ricreazione, nei bagni e ne ...

