Basket, Supercoppa: Milano batte Brescia (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano-Brescia 81-67 Milano vince senza patemi lo scontro al vertice con Brescia per la supremazia del girone A di Supercoppa, 81-67. Domina sin dal primo quarto l'Olimpia che sfrutta il talento di un ... Leggi su gazzetta

