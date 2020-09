Barella: «Non sono contento del risultato, ci è mancato brio nelle gambe» (Di venerdì 4 settembre 2020) Nicolò Barella, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia Nicolò Barella, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni: ANALISI MATCH – «Con l’Inter è stata una stagione lunga, siamo pronti ad iniziarne un’altra. Qualcuno oggi era stanco, qualcuno ha ripreso proprio oggi con la Nazionale. Ho fatto un po’ più di fatica del solito, stavo discretamente bene. Non sono contento del risultato. Ci è mancato un po’ di brio nelle gambe, bisogna riprendere le misure e dispiace perché volevamo ricominciare con una ... Leggi su calcionews24

