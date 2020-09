Barcellona, Laporta tende la mano a Messi: “Ora facciamo la storia!” (Di venerdì 4 settembre 2020) Leo Messi scioglie ogni dubbio: il suo futuro sarà ancora legato al Barcellona. La Pulce argentina resterà con i blaugrana almeno fino al 2021. Il disgelo sembra iniziato, anche se i rapporti con il presidente del club Josep Maria Bartomeu restano tesi. Proprio quest'ultimo rischia grosso nelle elezioni per la presidenza che si terranno a marzo dell'anno prossimo. E tra i papabili per succedergli nel ruolo c'è anche Joan Laporta.caption id="attachment 984847" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionMESSAGGIOProprio l'ex presidente ha lanciato un messaggio a Messi via Twitter: "Magnifico Leo, una decisione saggia molto ben spiegata. E ora torniamo a lottare per vincere di nuovo e continuare a fare la storia. Oggi hai dato gioia a ... Leggi su itasportpress

