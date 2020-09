Barcellona, attesa una risposta di Messi al comunicato della Liga: le ultime (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono ore caldissime in Spagna per il futuro di Lionel Messi: il fenomeno argentino rilascerà una dichiarazione a breve Ore frenetiche a Barcellona. Le voci si rincorrono sia sui social che sui siti delle principali testate giornalistiche e tutti aspettano con il fiato sospeso la decisione di Lionel Messi sul suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni Messi comunicherà la decisione di restare a Barcellona. Le indiscrezioni si accavallano tra i media argentini e spagnoli. L’attesa per conoscere la decisione finale della Pulce è ai massimi livelli e il primo sito d’informazione ad anticipare il dietrofront dei Messi è Sphera Sports, che in attesa del comunicato ... Leggi su calcionews24

