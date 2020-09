Banda ultralarga, nel 2020 sfumati 1,1 miliardi di finanziamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) I fondi dirottati su spese per l’emergenza economica. Saranno reintegrate solo dal 2022. Rallenta il progetto di copertura delle «aree grigie» Leggi su ilsole24ore

Certo c’è di mezzo l’emergenza Covid ma sembra paradossale che, mentre si appresta a chiedere alla Commissione europea circa 6 miliardi nell’ambito del Recovery Plan, l’Italia faccia slittare di due a ...

Ok dall'UE per i voucher da destinare a famiglie bisognose di evolvere il proprio pacchetto digitale: PC, tablet o connessione alla banda larga o ultralarga. Ma ci sono ancora tanti dubbi. L'unica cer ...

