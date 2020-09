Banca MPS colloca obbligazione Tier 2 per 300 milioni (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Banca MPS ha collocato un’emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni, rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall’emissione, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 300 milioni di Euro e con un rendimento annuale dell’8,50%. L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte di BMPS in favore di AMCO – Asset Management Company e soddisfa una delle condizioni poste dalla BCE nell’autorizzazione dell’operazione. L’emissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali superiori a 1 miliardo di euro da parte di oltre ... Leggi su quifinanza

