Bake Off Italia, parte la nuova edizione con un nuovo giudice (Di venerdì 4 settembre 2020) A partire da venerdì 4 settembre 2020, arriva in prima serata su Real Time la nuova stagione di Bake Off Italia – Dolci in forno, il Bakery show condotto da Benedetta Parodi. Si tratta di un talent show che va in onda dal 2013 e si basa sulla sfida tra pasticceri amatoriali. Le origini ovviamente sono british, trae ispirazione dal programma originale The Great British Bake Off trasmesso su BBC. In Italia il programma è prodotto da Magnolia ed infatti va in onda in casa Real Time. Cosa si vince? Un po’ come MasterChef, anche in Bake Off Italia il vincitore avrà l’opportunità di pubblicare il proprio libro di ricette: dalla sesta stagione, però, il premio è cambiato e consiste nel fare un ... Leggi su tpi

