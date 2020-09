Bake Off Italia 2020, la prima puntata in diretta: il primo eliminato è... (Di sabato 5 settembre 2020) live placement Bake Off Italia 2020, al via l'ottava edizione Tempo di debutto per l'ottava edizione di Bake Off Italia: va in onda questa sera, venerdì 4 settembre, alle 21.15 su Real Time (DTT, 31) la prima puntata della nuova stagione che vede anche una new entry in giuria, Csaba dalla Zorza, direttamente da Cortesie per gli ospiti.Il baking show di Discovery trova la sua padrona di casa, Benedetta Parodi, le sue colonne - ovvero Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara -, e il suo tendone, allestito sempre a Villa Borromeo d'Adda. Occhi puntate sulle prove, che restano nella forma quelle canoniche, ovvero la Creativa, la Tecnica e quella a Sorpresa, ma puntano sempre a sorprendere concorrenti e pubblico. E sono annunciati, infatti, ... Leggi su blogo

madlyswiftly_ : RT @urgeunagioia: La torta che cucinerei per Damiano se partecipassi a Bake off #bakeoffitalia - TV_Italiana : #Peperita di #BakeOffItalia ha spoilerato il suo ritorno sotto il tendone? ?? - allxhead : RT @Laureasenzalae1: ricordiamo chi è il king indiscusso di Bake Off, Antonino ci manchi come l’aria???????? #BakeOffItalia - VTomlinson98 : RT @bluerovses: Anche quest'anno la nuova edizione di Bake Off Italia la si guarda per la trama #BakeOffItalia La trama: - goldencompaaaa : RT @urgeunagioia: La torta che cucinerei per Damiano se partecipassi a Bake off #bakeoffitalia -