Azzurri, riparte collaborazione con Aeroporto Venezia

ANSA, - Venezia, 04 SET - Con la ripresa dei campionati, l'Aeroporto Marco Polo di Venezia riattiva il suo ruolo di "official hub" delle Nazionali di calcio. Gli Azzurri di Roberto Mancini ...

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - Con la ripresa dei campionati, l'aeroporto Marco Polo di Venezia riattiva il suo ruolo di "official hub" delle Nazionali di calcio. Gli Azzurri di Roberto Mancini decolleran ...

UEFA Nations League: gli azzurri in campo contro la Bosnia Erzegovina

(LaPresse) Gli Azzurri tornano in campo stasera dopo dieci mesi di stop per la seconda edizione della UEFA Nations Lague contro la Bosnia Erzegovina. Due sono gli obiettivi per la Nazionale di Roberto ...

