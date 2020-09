Azzurri: Bastoni forfait, lascia ritiro Coverciano (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - FIRENZE, 04 SET - Dopo Federico Bernardeschi, un altro azzurro deve lasciare il ritiro di Coverciano per problemi fisici: si tratta di Alessandro Bastoni, il giovane difensore dell'Inter alla ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - Dopo Federico Bernardeschi, un altro azzurro deve lasciare il ritiro di Coverciano per problemi fisici: si tratta di Alessandro Bastoni, il giovane difensore dell'Inter alla ...