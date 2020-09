Ayrton Senna: nel 2022 una serie Netflix ne racconterà il mito (Di venerdì 4 settembre 2020) Netflix ha annunciato la messa in produzione di una serie tv dedicata ad Ayrton Senna, pilota di Formula Uno scomparso nel 1994 Nel pomeriggio di ieri, con un breve teaser pubblicato sui social, Netflix ha annunciato la messa in produzione di una serie tv dedicata ad Ayrton Senna, mitico pilota brasiliano di Formula Uno scomparso nel 1994 a seguito di un incidente durante il Gp di San Marino sul circuito di Imola. Ayrton Senna – Annuncio La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton Senna, realizzata in collaborazione con la famiglia del pilota ... Leggi su zon

