Avvocato Branchicella, Premio Isfoa al ‘maestro’ dei rapporti internazionali (Di venerdì 4 settembre 2020) Maurizio Branchicella è Avvocato, docente, consulente legale internazionale, autore di numerose pubblicazioni, titolare di quattro studi professionali ubicati nei centri storici di Milano, Roma, Fidenza (Parma) e Grassano (Matera), presidente Assimpresa Lombardia. Maurizio Branchicella sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Ha pubblicato articoli ed interventi su importanti testate nazionali quali Il Sole 24 Ore, AdnKronos, Panorama, Repubblica ed ha partecipato in qualità di ospite esperto in materia legale su RAI 1 ai programmi ‘Uno Mattina’, ‘Uno Mattina in ... Leggi su ladenuncia

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato Branchicella Assimpresa Lombardia, Branchicella nuovo presidente Adnkronos