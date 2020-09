Avvio dell’anno scolastico e trasporto pubblico locale, provvedimenti del governo Ieri sera la riunione del Consiglio dei ministri (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Consiglio dei ministri si è riunito Ieri e ha stabilito, fra l’altro, misure specifiche di sostegno per Lampedusa. Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e dei ministri competenti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare Avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie. 1. ... Leggi su noinotizie

