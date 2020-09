Aumentano in Italia le famiglie Hikikomori: attenzione alle tre condizioni che indicano il disturbo (Di venerdì 4 settembre 2020) Per essere certi di trovarsi di fronte alla “sindrome Hikikomori” è necessario che coesistano almeno “tre condizioni: isolamento sociale, che sia continuo per almeno sei mesi e un sentimento di angoscia provocato proprio dal ritiro sociale. In questo caso si puo’ parlare di disturbo psicopatologico“. A dirlo e’ Walter Orru’, psichiatra e direttore dell’Icsat (Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy and Autogenic Training), che fa parte del gruppo di ricerca in psicopatologia all’interno del progetto ‘Ritirati ma non troppo‘ dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). Si puo’ parlare, quindi, di profilo di patologia se ci si riferisce ai ragazzi Hikikomori? “In Psichiatria per dire che un fenomeno ... Leggi su meteoweb.eu

