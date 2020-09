"Auguri, grande imbroglione nocivo". Cav ricoverato, vergogna De Benedetti (Di venerdì 4 settembre 2020) Anche di fronte al coronavirus, Carlo De Benedetti non dimentica il suo odio nei confronti di Silvio Berlusconi. Ed ecco che l'imprenditore nonché ex patron di Repubblica arriva con gli Auguri al Cav, tutti speciali, visto che è stato l'unico a mostrare livore in un momento così delicato. "Chiedo - ha esordito durante una tavola rotonda al festival della tv di Dogliani - un applauso di incoraggiamento e gli rinnovo gli Auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese". E ancora: "È stato un grande imbroglione, lui ha versato, non a me che non ho preso neanche un euro, ma alla Cir 562 milioni che è la più grande goduria che io abbia avuto nella mia vita". ... Leggi su liberoquotidiano

