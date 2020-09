Attimi di paura in piazza Verbano: minaccia di buttarsi dal 5 piano della palazzina, salvato in extremis dagli agenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Si è sfiorata la tragedia ieri in piazza Verbano a Roma. Un 41enne originario del Guatemala minacciava di buttarsi dal 5 piano della palazzina dove abitava, molto probabilmente per problemi di natura economica. Sul posto verso le 12 sono giunti gli agenti del commissariato Vescovio, Salario ed il reparto Volanti. Le forze dell’ordine sono salite al 5 piano della palazzina ma l’uomo alla loro vista si è pericolosamente avvicinato alla finestra. Fortunatamente lo hanno tratto in salvo prima che la vicenda potesse avere un triste epilogo. L’uomo è stato poi trasportato dal 118 al Policlinico Umberto I. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

