Atletica, Van Damme Bruxelles: Desalu trionfa nei 200 metri, quarto posto nell’asta per Stecchi (Di venerdì 4 settembre 2020) Eseosa Desalu trionfa in 20″39 nei 200 metri del Memorial Van Damme di Bruxelles, tappa odierna della Diamond League; l’azzurro è riuscito a battere lo slovacco Jan Volko. Buon quarto posto nell’asta per Claudio Stecchi con 5,60, il suo miglior score in Diamond League, a pochi giorni dal 5,52 di Losanna. Sui 100 metri femminili terzo posto di Irene Siragusa in 11″57, preceduta dalla belga Rani Rosius (11″43) e di un solo centesimo dalla francese Carolle Zahi. Nei 400 metri Alice Mangione, all’esordio in Diamond League, conferma i recenti progressi culminati con il titolo italiano e trova la soddisfazione del quinto posto in 52″85; la ... Leggi su sportface

