Atalanta | Radici Group «sponsor del cuore» Sarà secondo sponsor di maglia

L'Atalanta ha ufficializzato Radici Group come «sponsor del cuore», ovvero secondo sponsor di maglia (il primo è Plus500) in campionato e Coppa Italia, per le prossime tre stagioni.

RadiciGroup e Atalanta hanno annunciato il prolungamento della partnership per la stagione 2020-2021, i cui dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni. "Siamo fortemente legati alla maglia nerazzur ...

Si punta forte su Simone Mazzocchi Al Sudtirol 10 reti in 23 partite

Un attaccante giovane, ma già ‘scafato’ e capace di mettere a segno 10 reti in 23 presenze nell’ultimo campionato di Serie C, disputato con la maglia del Sudtirol. Si tratta di Simone Mazzocchi, punte ...

